Türkiye Son dakika...Anneler Günü'nde annesini öldürdü

Son dakika...Anneler Günü'nde annesini öldürdü

Türkiye

Son dakika...Anneler Günü'nde annesini öldürdü

Son dakika haberine göre, Anneler Günü'nde Niğde'de yaşanan olayda, 17 yaşındaki genç tartıştığı 32 yaşındaki Emel Demirtaş'ı ruhsatsız tüfekle vurarak öldürdü.

09 Mayıs 2021, Pazar 17:32 Son Güncelleme:
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Merkez Kiledere Beldesi'nde bir evde kavga ve silah sesleri duyanlar, jandarmaya haber verdi. Eve giden jandarma ekipleri, Emel D.'nin silahla vurulmuş cansız bedeniyle karşılaştı. Emel D.'nin cesedi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Cinayetle ilgili araştırma yapan ekipler, Emel D.'yi, oğlu A.D.'nin ruhsatsız av tüfeğiyle öldürdüğünü belirledi. Ekipler, kısa süre sonra A.D.'yi saklandığı adreste gözaltına aldı. A.D., sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

TOPRAĞA VERİLDİ

Cesedi morga kaldırılan Emel D.'nin (34) otopsisi tamamlandı. Emel D.'nin cansız bedeni yakınları tarafından teslim alındıktan sonra son yolculuğuna uğurlanmak üzere Kiledere Belde Mezarlığı'na getirildi. Emel D.'nin cenazesi, burada kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Öte yandan, jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.D., adliyeye sevk edildi.

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