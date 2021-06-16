Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'nde sabah saatlerinde şiddetli sağanak sonrası hortum oluştu. Boğazkent Mahallesi'ndeki plaja kadar ulaşan hortum, şezlonglara ve 5 yıldızlı bir otelin çatısına zarar verdi. Hortum bir süre sonra etkisini yitirdi.

Hortumu bölgede oturan Nahit Toklu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Nahit Toklu, "Saat 06.30 sıralarında şimşekle birlikte yağmur başladı. Evimin balkonuna çıktım. Bahçeye bakıyordum, birden karşıda deniz üzerinde hortumu fark ettim. Cep telefonumla çekmeye başladım. Yaklaşık 20 dakika sürdü. Boğazkent ve İlarma sahili ortasında çıktı hortum. Daha önce de sahilde hortum çıktığını görmüştüm" dedi.

DHA