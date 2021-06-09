Dünya Son dakika...Aşı olana bedava esrar verecekler

Son dakika...Aşı olana bedava esrar verecekler

Dünya

Son dakika...Aşı olana bedava esrar verecekler

Son dakika haberine göre, Aşı karşıtları ve hala aşı yaptırmayanlar için ilginç kampanya ABD'de başlatıldı. Koronavirüs aşılama stratejisi olarak aşı yaptırana bedava uyuşturucu madde esrar verilecek.

09 Haziran 2021, Çarşamba 13:28 Son Güncelleme:
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ABD'nin Washington eyaleti, nüfusunun daha fazlasını aşılama stratejisinin bir parçası olarak, koronavirüs aşısı yaptıran yetişkinlere yasal işletmelerden ücretsiz esrar almalarına izin verecek.

Eyaletin İçki ve Esrar Kurulu (LCB) tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19 aşılarını teşvik amacıyla alınan kararın 12 Temmuz'a kadar süreceği duyuruldu.

Euronews'un aktardığına göre kurul ayrıca, 21 yaş ve üzerindeki aşılanan yetişkinlerin ibraz belgeleriyle birlikte gittikleri lisanslı kenevir perakendecilerinden önceden sarılmış tek kullanımlık esrarı alabileceklerini açıkladı.

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Esrar promosyonu sunan tek eyalet Washington değil. Geçtiğimiz ay Arizona'da bir klinik de aşı olan 21 yaş ve üstü Arizonalılara ücretsiz esrar sağlayan benzer bir kampanya düzenledi.

ABD'de aşılama hızı nisan ortasında sert bir şekilde düşmeye başladığından beri, eyaletler ve şehirler farklı kampanyalarla nüfusu aşılmaya çalışıyor. New Jersey'de aşı olana bedava bira verilirken, New York ve Ohio'da tam kapsamlı üniversite bursu için çekiliş gibi promosyonlar yapıldı.

Ayrıca bazı eyaletler de 1 milyon doları bulan piyangolar düzenledi.

Federal hükümet, eyaletlerin bu tür programlar için belirli federal yardım fonlarını kullanmalarına izin veriyor.


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