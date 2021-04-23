Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bugün 16.15'te açıklama yapacağını duyurmuştu.

İşte Bakan Koca'nın paylaşımı:

Saat 16.15’te bir açıklama yapacağım.









BAKAN KOCA'DAN 23 NİSAN PAYLAŞIMI

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından 16.15'te yaptığı paylaşımda açıklamanın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için olduğu anlaşıldı.

Paylaşımda Bakan Koca'nın yerine bir çocuğun geçtiği görüldü. İşte paylaşılan videodaki çocuğun sözleri:

Kıymetli vatandaşlarım, öncelikle hepinizi ellerinizden öpüyorum. Umarım herkes elini yıkamıştır. Bildiğiniz gibi bir yıldır koronavirüsle mücadele ediyoruz. Beni tanımadığınız günlere dönmek istiyorsunuz, farkındayım. İnanın bunu ben de çok istiyorum. Çalışmalaırmız da bu yönde zaten. Ben de çok bunaldım, minik kalbim artk dayanamıyor. Bu mücadeleyi verirken yeri geldi okulumuzdan, yeri geldi oyun parklarından feragat ettik. Evimiz okulumuz, evimiz oyun alanımız oldu. Hatta en son bayramda dedemlere gidemedik. Umarım dedem harçlıklarımı biriktiriyordur.

Şimdi herkesten bir ricam olacak. Sırası gelen herkes aşısını olsun. Yoksa aşıdan korkuyor musunuz? Aşıdan çocuklar bile korkmuyor. Bence siz aşı olursanız okullarımız açılacak. Ben de arkadaşlarıma kavuşacağım. Arkadaşım Yasin'i çok özledim. Siz saygıdeğer büyüklerimizin maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyduğunuzu görünce mutlu oluyorum. Bu zorlu mücadeleye verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ediyorum. Bu arada sevgili arkadaşlarımın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bize bu bayramı hediye eden Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum. Hoşça kalın.







