Son dakika...Bakan Soylu: 50 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-Bagok Operasyonları hakkında kritik bilgiler paylaştı. Soylu açıklamasında, 'Mardin Nusaybin Koruköy kırsalında 50 kilogram plastik patlayıcı ve EYP düzeneği ele geçirildi' dedi.
26 Nisan 2021, Pazartesi 14:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı son dakika açıklamasında "Eren-Bagok Operasyonu kapsamında Mardin Nusaybin Koruköy kırsalında 50 kilogram plastik patlayıcı ve EYP düzeneği ele geçirildi" ifadelerini kullandı.
AA
BUNLARI DA OKUYUN