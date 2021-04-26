Türkiye Son dakika...Bakan Soylu: 50 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi

Son dakika...Bakan Soylu: 50 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi

Türkiye

Son dakika...Bakan Soylu: 50 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-Bagok Operasyonları hakkında kritik bilgiler paylaştı. Soylu açıklamasında, 'Mardin Nusaybin Koruköy kırsalında 50 kilogram plastik patlayıcı ve EYP düzeneği ele geçirildi' dedi.

26 Nisan 2021, Pazartesi 14:36 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı son dakika açıklamasında "Eren-Bagok Operasyonu kapsamında Mardin Nusaybin Koruköy kırsalında 50 kilogram plastik patlayıcı ve EYP düzeneği ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

AA

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