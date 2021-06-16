Türkiye Son dakika...Başakşehir'de kaza! 4 kişi yaralandı...

Son dakika...Başakşehir'de kaza! 4 kişi yaralandı...

Türkiye

Son dakika...Başakşehir'de kaza! 4 kişi yaralandı...

İstanbul Başakşehir'de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği beton pompa aracına 1 midibüs, 2 cip, 2 otomobile çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

16 Haziran 2021, Çarşamba 10:28 Son Güncelleme:
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Kaza, Bahçeşehir 2. Kısım Boğazköy mevkiinde dün, saat 18.15 sıralarında meydana geldi. Rampa aşağı giderken bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton pompa aracı, 1 midibüs, 2 cip ve 2 otomobile çarptı. Araçlardaki 3'ü kadın, 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL , (DHA)

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