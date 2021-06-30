Türkiye Son dakika...Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca açıklama yapacak

Son dakika...Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca açıklama yapacak

Türkiye

Son dakika...Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca açıklama yapacak

Son dakika haberine göre Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı başladı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.

30 Haziran 2021, Çarşamba 17:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı başladı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18:00’de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak. Bakan Koca, 60 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının 3. doz aşılarına ilişkin konunun bugünkü toplantıda gündeme geleceğini açıklamıştı.

KORONAVİRÜSTE SON 24 SAAT

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 229 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 510 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 730 oldu, 6 bin 536 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 287 bin 94'e yükseldi.

Test sayısı 60 milyon 558 bin 812'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 420 bin 156, vefat sayısı da 49 bin 687 oldu.


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Muhafazakar gençlerin yalnızlık duygusu
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Yedek güç
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Yoksullukla mücadelede dünyaya örnek model
Hakan Çelik
Murat Çelik
1 Temmuz'dan sonrası
Murat Çelik
Banu Şen
Toroslarla denizin kaynaştığı coğrafya: Mersin
Banu Şen
Şirin Sever
Toplum sağlığını bozmanın vebali peki?
Şirin Sever
Erkut Can
Rakamlarla geçti ömrümüzün son demi
Erkut Can
Murat Gülderen
Yavruları da çok akıllı
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Er Uğur Kantar'ın işkenceden ölümüne ağırlaştırılmış müebbet