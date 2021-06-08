SON DAKİKA...Biontech aşısı için aile hekimlikleri de devrede

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda; "Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte Aile hekimlerimiz de devrede" dedi.

Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde;

"Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte Aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz. Bu güce güvenin."









AİLE HEKİMLERİYLE İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILMIŞTI

Avrupa İlaç Ajansı’nın “BioNTech aşılarını saklama koşullarında değişiklik olduğunu ve aşı dolaplarında 2-4 derece arasında 5 gün yerine bir ay süreyle saklanabileceği”ni açıklamasının ardından, Türkiye’deki özel ve kamuya ait 1.500 hastanede BioNTech yapacak altyapının bulunduğu belirtilmişti. Sağlık Bakanlığı’nın aile hekimleriyle ilgili de yeni bir çalışma başlattığı öğrenilmişti.

PİLOT İL AYDIN SEÇİLMİŞTİ

“Bakanlık, bu aşının aile hekimlerince uygulanabilmesi için Aydın’ı pilot il olarak seçti” diyen Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, bu kararın 81 ilde hayata geçmesiyle aşının hızla toplumun geneline uygulanabileceğini kaydetmişti. Eryazğan, ''“Aydın’da BioNTech aşısının artık aile sağlığı merkezlerinde de yapılabileceği bir pilot uygulama başlatılacağı bilgisi geldi. Avrupa İlaç Ajansı geçtiğimiz hafta BioNTech aşısının saklama koşullarının değiştiğini açıklamıştı. Buna göre BioNTech artık, aşı dolabında sadece 5 gün değil, bir aya kadar saklanabilecek. Böylece aşıyı aile hekimlikleri de rahatlıkla uygulayabilecek” demişti.