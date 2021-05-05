Türkiye Son dakika...Bir meslek grubunda daha aşı uygulaması başladı

Son dakika...Bir meslek grubunda daha aşı uygulaması başladı

Türkiye

Son dakika...Bir meslek grubunda daha aşı uygulaması başladı

Türkiye genelinde 24 milyon 200 bin koronavirüs aşısı yapılırken 40 yaş ve üstü ve avukatların da aşılamasına başlandı. Avukat Mutlu Çakan, 'Bazen çift maskede taksak da uzun süre kalabalıkta ve aynı ortamda kalmak bizi tedirgin ediyordu. Aşı bizi rahat görev yapar hale getirdi' ifadelerini kullandı.

05 Mayıs 2021, Çarşamba 17:33 Son Güncelleme:
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Türkiye Barolar Birliği, 40 yaş ve üzeri avukatların öncelikli Covid-19 aşı programına tanımlandığını duyurdu. Bu kapsamda, randevu alarak Ankara Şehir Hastanesi'ne gelen avukatlara Covid-19 aşılarının birinci dozu yapıldı. Ankara Barosu’na kayıtlı avukatlardan Mutlu Çakan, adliyelerde duruşmalara devam ettiklerini, aşı olmanın doğru karar olduğunu belirterek, "Bazen çift maskede taksak da uzun süre kalabalıkta ve aynı ortamda kalmak bizi tedirgin ediyordu. Aşı bizi rahat görev yapar hale getirdi" dedi.


Avukat Namık Öztürk ise adliyelerde kalabalık ortamlara girdikleri için risk grubunda olduklarını vurgulayarak, "Ama bu aşının sadece 40 yaş üstü avukatlara değil daha genç meslektaşlarımıza da yapılması gerekir. Onlar daha çok duruşmaya giriyorlar, adliyede daha çok vakit geçiriyorlar. Onların da aşı olması gerekir" diye konuştu.

Öte yandan aynı hastanede, muhtarların da aşılanması devam ediyor.

Buğra OLAÇ- Celal ATALAY- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)

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