Türkiye Son dakika...Bitcoin operasyonu! İzmir'de ele geçirildi: Tam 501 adet

Son dakika...Bitcoin operasyonu! İzmir'de ele geçirildi: Tam 501 adet

Türkiye

Son dakika...Bitcoin operasyonu! İzmir'de ele geçirildi: Tam 501 adet

Son dakika haberine göre, İzmir'de düzenlen Bitcoin operasyonunda bir depoda Bitcoin üreten 501 tane cihaz ele geçirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı kripto para operasyonu ile ilgili 4 kişi hakkında, işlem başlattı.

09 Mayıs 2021, Pazar 16:59 Son Güncelleme:
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İzmir'de bir depoya düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan, bitcoin üretmeye yarayan 501 cihaz ele geçirildi.Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 4 kişi hakkında işlem başlattı.


İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar ilçesindeki apartmanın altındaki depoda gümrük kaçağı teknolojik cihaz olduğu istihbaratı üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan ve Bitcoin üretmeye yarayan 501 cihaz ele geçirdi.

Başlatılan soruşturma kapsamında, cihazların ülkeye İstanbul'dan sokulduğu, orada bazı kişiler tarafından kullanıldıktan sonra İzmir'e getirildiği tespit edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 4 kişi hakkında işlem başlatırken, cihazların Tasfiye İşleri Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

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