Son dakika...Çapa'daki İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde yangın
İstanbul Fatih'te bulunan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yangın çıktı. Cerrahi Tıp Bilimleri binasının 9. katında çıktığı belirtilen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
18 Mayıs 2021, Salı 16:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Çapa semtinde bulunan İstanbul Tıp Fakültesi'nde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Cerrahi Tıp Bilimleri binasının 9. katında çıktığı belirtilen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
Ersan SAN / İSTANBUL (DHA)
BUNLARI DA OKUYUN