Türkiye Son dakika...Çapa'daki İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde yangın

Son dakika...Çapa'daki İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde yangın

Türkiye

Son dakika...Çapa'daki İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde yangın

İstanbul Fatih'te bulunan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yangın çıktı. Cerrahi Tıp Bilimleri binasının 9. katında çıktığı belirtilen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

18 Mayıs 2021, Salı 16:36 Son Güncelleme:
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İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Çapa semtinde bulunan İstanbul Tıp Fakültesi'nde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Cerrahi Tıp Bilimleri binasının 9. katında çıktığı belirtilen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Ersan SAN / İSTANBUL (DHA)


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