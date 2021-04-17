Türkiye Son dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Türkiye

Son dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Gelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasankeyf-2 Köprüsü Açılış Töreni'ne Huber Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı.

17 Nisan 2021, Cumartesi 15:38 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün vefatının 28. yıldönümü olan 8. Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ı rahmetle yad ediyorum. Rahmetli Özal ülkemizin güçlenmesi ve kalkınması için gayret sarf etmiş, samimiyeti, dürüstlüğü ve çalışkanlığı ile milletimizin gönlünde taht kurmuş büyük bir siyasetçidir. Merhum Özal gibi vatanperver devlet adamlarından devraldığımız hizmet sancağını çok daha yukarılara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Bugün Ilısu Projemizin bir etabını daha hayata geçirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Hasankeyf-2 Köprüsü'nün hayırlı olmasını diliyorum. Bu köprü ile bölgemize gurur verici bir yatırımı da kazandırmış oluyoruz. Hasankeyf-2 Köprüsü ülkemizin en uzun köprüleri arasında yer alıyor. Toplam yatırım tutarı 439 milyon lirayı bulan bu köprü su altında kalan Batman-Midyat yolunun göl sahası dışında inşa edilen Hasankeyf'in bağlantısını sağlayacaktır. Batman, Mardin ve Habur sınır kapısı arasındaki irtibatı sağlayacak bu köprünün bölgemiz ticaretine çarpan etkisi olacaktır.

Dicle Nehri üzerinde yükselen bu dev eserin inşasında emeği geçen Ulaştırma Bakanlığımız başta olmak üzere herkesi tebrik ediyorum. Bu ülkenin ve milletin hayallerini gerçeğe dönüştüren emek sahiplerinin her birine teşekkürlerimi sunuyorum.

Batman, Mardin ve Habur sınır kapısı arasındaki irtibatı sağlayacak bu köprünün bölgemiz ticaretine çarpan etkisi olacaktır.

Türkiye'nin ihtiyacı eser ve hizmet siyasetidir. Biz de bu anlayışla ülkemizin dört bir yanına eserlerimizle yatırımlarımızla hizmetlerimizle mührümüzü vuruyoruz.

Son 19 yılda şehirlerimiz arasındaki gelişmişlik farklarını giderme yolunda attığımız her adımda bölücü örgüt ve siyasi uzantılarını daima karşımızda bulduk. Kardeşlerimiz hizmet almasın diye her türlü iğrençliği sergilediler

Ülkemizin batısında ne varsa doğusunda da o olsun diye koşturuyoruz. Bu hizmetleri de çoğu zaman terör örgütlerine, destekçilerine ve takoz muhalefetiyle önümüzü tıkamaya çalışan kifayetsizlere rağmen hayata geçiriyoruz.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizdeki projelerimizde zorlu arazi şartları yanında bölücü terör örgütünün sabotajlarıyla da uğraşıyoruz.

Bizi engellemek isteyenlere cevabımızı hep daha büyük hizmetleri, daha büyük eserleri ülkemize kazandırarak verdik.

Cumhuriyet tarihimizde yapılan yatırımların katbekat fazlasını son 19 yıla sığdırmayı başardık. Bilhassa ulaştırma alanında Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdık.

Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesi hem Dünya Sağlık Örgütü hem de Batılı basın yayın organları tarafından örnek gösteriliyor.

2021 senesini ülkemiz ve milletimiz için bir şahlanış yılına dönüştüreceğiz. Dünyada 100'e yakın ülkenin henüz ilk doz aşıya dahi ulaşamadığı bir atmosferde biz 20 milyon doz aşıyı vatandaşlarımıza uyguladık. Tüm umutlarını Türkiye'nin tökezlemesine, ülkemizin kaosa ve krize sürüklenmesine bağlayan muhterislere fırsat vermeyeceğiz.


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