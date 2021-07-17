Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, dün cuma namazını kıldığı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlamıştı.

Erdoğan, birinci gün Kuzey Kıbrıs Parlamentosunda milletvekillerine hitapları olacağını aktararak, "Bunun yanında yine Kuzey Kıbrıs'a müjdesini orada parlamentoda vermek istiyoruz, şimdi verirsem yanlış olur, güzel bir adımımız var, ön çalışmalarını bitirdik. Salı günü de yine Kuzey Kıbrıs'ta malum her yıl yaptığımız törenlerimiz var. Törenlerimizi de orada geniş bir heyetle yapmak suretiyle salı akşamı tekrar yurda döneceğiz. Temennim odur ki bu yılki merasimlerimizle en güzel şekilde, gerek Ada'ya gerekse tüm dünyaya dünya barışının tesisi için mesajlarımız olacak." diye konuştu.

ERDOĞAN'IN MÜJDESİ, KKTC-AZERBAYCAN DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ Mİ?

CNN TÜRK Lefkoşa Temsilcisi Ömer Bilge adada büyük yankı uyandıran ve merakla beklenen müjde açıklamasına ilişkin son gelişmeleri aktardı.

İşte Ömer Bilge'nin CNN TÜRK yayınında söyledikleri:

Erdoğan kalabalık bir heyetle, yanında MHP lideri Devlet Bahçeli'yle pazartesi günü öğleden sonra adaya gelecek. En çok merak edilen konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC Meclisi'nde milletvekillerine duyuracağı müjde...

Bu konuda çok sayıda tahminde bulunuluyor. En öne çıkan ise Azerbaycan. Azerbaycan'ın KKTC ile diplomatik ilişki başlatması bekleniyor. Neden böyle bir tahmin var? Çünkü Azerbaycan'dan 5 kişilik dostluk heyeti de adada temaslarını sürdürüyor. Bunu Pakistan'ın da takip etmesi bekleniyor. Kıbrıs Türk halkı böyle bir müjdeyi bekliyor.

"ÇOK SAYIDA MESAJ VERMESİ BEKLENİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birçok programı var Kıbrıs'ta. Bunlardan bir tanesi Maraş kenti. Maraş kentinin tamamen açılması için askeri bölge statüsünün kaldırılması gerekiyor. Erdoğan'ın böyle bir çağrı yapması bekleniyor. Bir diğer haber ise Geçit Kale Üssü ile ilgili. Daimi üs olması hatta ve hatta Türkiye'nin burada bir deniz üssü kurmasıyla yönünde açıklamalarda bulunacağı söyleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sayıda mesaj vermesi bekleniyor.

ERDOĞAN PAZARTESİ GÜNÜ LEFKOŞA'YA GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'na KKTC’de girecek. Ziyaret sırasında vereceği mesajlarla Kıbrıs Türkü ile dayanışmanın altını bir kez daha çizecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geniş katılımlı bir heyetle gidecek Lefkoşa'ya. İlk gün temaslarının en önemli durağı Parlamento binası olacak.

Önce vekillere hitap edecek, ardından da müjdeyi açıklayacak.

Kıbrıs Türküne çifte bayram yaşatacak müjde için ön çalışmalar tamamlandı.

Müjdenin açıklanması ile birlikte bu çalışmalar hız kazanacak.

Erdoğan, bayram namazını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kılacak. Kıbrıs Türkleri ile bayramlaşacak, onlarla olan dayanışmayı bir kez daha gösterecek.

















Mevkidaşı Ersin Tatar ile beraber önemli mesajlar verecek.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ada'daki gerçekliğe uygun "Egemen ve eşit 2 devletli yapı" mesajını yinelemesi bekleniyor.





Bu mesajlar Avrupa Birliği başta olmak üzere bir çok ülke tarafından yakından takip edilecek.