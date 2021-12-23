Türkiye Son dakika...Feci olay! Tuvalet kapısıyla pencereyi karıştırınca...

Son dakika...Feci olay! Tuvalet kapısıyla pencereyi karıştırınca...

Türkiye

Son dakika...Feci olay! Tuvalet kapısıyla pencereyi karıştırınca...

Son dakika haberine göre Kayseri'de tuvalete gitmek isteyen yaşlı adam tuvalet kapısıyla pencereyi karıştırınca metrelerce yüksekten yere çakıldı.

23 Aralık 2021, Perşembe 12:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde gece saatlerinde tuvalete gitmek isterken, tuvalet kapısıyla pencereyi karıştıran yaşlı adam, metrelerce yüksekten yere çakıldı. Talihsiz adam itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kurtarılarak tedavi altına alındı.



APARTMAN BOŞLUĞUNA BAKAN PENCEREYLE KARIŞTIRDI

Edinilen bilgiye göre, Fransa'dan Kayseri'ye ev almak için gelen gurbetçi Mustafa Ö. (70), bir akrabasının Serçeönü Mahallesi'nde bulunan evine misafir oldu. Gece saatlerinde tuvalete gitmek için uyanan Mustafa Ö., tuvaletin kapısıyla apartmanın boşluğuna bakan pencereyi karıştırdı.

BİNA SAKİNLERİ İHBAR ETTİ

Tuvalete girdiğini düşünen talihsiz adam, adım atınca apartman boşluğuna düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten yere çakılan Mustafa Ö., yaralandı. Bina hırsız girdiğini düşünerek ayaklanan bina sakinleri, durumu ihbar etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Mustafa Ö., itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarılarak ambulansa alındı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak Mustafa Ö., tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Haberler
Alperen'in canice öldürüldüğü davada karar! 'Vicdansız bir anne değilim'



Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Durumumuz nedir?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Çölde Altı Pencere
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Küçük bir nabız
Rauf Tamer
Şirin Sever
Park orman yeniden İstanbul'a kazandırılıyor
Şirin Sever
Hakan Çelik
Kaybedilemeyecek kadar büyük bir ülke
Hakan Çelik
Banu Şen
İzmir için çalıştıkça aşkım tutkuya dönüştü
Banu Şen
Erkut Can
İşte kentsel dönüşüm!
Erkut Can
Murat Gülderen
Evinizi ucuza akıllandırın
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Köylüler gönüllü karantina başlattı: Cami, kahvehaneler kapatıldı!