Türkiye Son dakika...Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferlerine fırtına iptali

Son dakika...Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferlerine fırtına iptali

Türkiye

Son dakika...Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferlerine fırtına iptali

Çanakkale'de, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

20 Mayıs 2021, Perşembe 17:25 Son Güncelleme:
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Gökçeada'dan saat 07.00 ve 13.00, Kabatepe'den saat 09.00 seferleri, Bozcaada'dan saat 07.15 ve 10.00, Geyikli'den ise saat 08.00 ve 11.00 seferleri iptal edildi.

DHA


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