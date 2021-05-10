Türkiye Son dakika...İbrahim Kalın'dan İsrail'e sert tepki: Derhal sona ermeli

Son dakika...İbrahim Kalın'dan İsrail'e sert tepki: Derhal sona ermeli

Türkiye

Son dakika...İbrahim Kalın'dan İsrail'e sert tepki: Derhal sona ermeli

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da nöbet tutan kişilere saldırmasının ardından Türkiye'den tepkiler geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından önemli bir açıklamada bulundu.

10 Mayıs 2021, Pazartesi 10:32 Son Güncelleme:
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Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa’nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

Filistinliler, gösterinin sonrasında fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa’da nöbet tutmaya başladı. Harem-i Şerif’in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, Harem-i Şerif’ten ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

SES BOMBALARIYLA SALDIRDILAR

Daha sonra Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN: DERHAL SONA ERMELİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin Kudüs’te sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı şiddet derhal sona ermelidir. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla girişimlerimiz her düzeyde devam ediyor. Filistinlilere yönelik her tür saldırı, şiddet ve hadiseden İsrail makamları sorumludur" dedi.

"Mescidi-i Aksa ve çevresinde Filistinlilere dönük İsrail şiddeti artarak devam ediyor" diyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Mescid-i Aksa dışında fanatikler işgale hazırlık yapıyor. Bu zulüm ve pervasız bir hukuk tanımazlıktır. Dünya dur demelidir" ifadelerine yer verdi.


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