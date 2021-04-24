Türkiye Son dakika...İstanbul'da barajların doluluk oranı sevindirdi!

Son dakika...İstanbul'da barajların doluluk oranı sevindirdi!

Türkiye

Son dakika...İstanbul'da barajların doluluk oranı sevindirdi!

İstanbul'un barajlarında doluluk yüzde 81.11 olarak ölçüldü. Doluluk oranı yüzde 66.26'a ulaşan Alibeyköy Barajı'ndaki son durum havadan görüntülendi.

24 Nisan 2021, Cumartesi 11:19 Son Güncelleme:
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İstanbul'da yüzde 20'nin altına kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranları, peş peşe gelen yağışlı hava ile artışa geçti. Doluluk oranlarındaki artış eskiye oranla yavaş devam etse de İstanbul'un barajlarındaki son 7 günde sadece yüzde 0.42 artış yaşandı. Doluluk oranı yüzde 80.72'den yüzde 81.11'e yükseldi



İSKİ verilerine göre bugünkü doluluk oranı son bir yılın en yüksek doluluk oranı olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl mayıs ayı sonunda doluluk oranı yüzde 68.56 olarak ölçülmüştü. Ağustos ayında 37.52'ye inen doluluk oranı, Aralık ayında 20.29 olarak ölçülmüştü. Daha sonra hızla yükselişe geçen doluluk oranları Ocak ayında yüzde 40.39'a, Şubat ayında 56.2'ye, Mart ayında ise yüzde 72.83'e çıktı.

EN DOLU DARLIK BARAJI

İstanbul'un en fazla doluluğa ulaşan barajı ise Darlık Barajı oldu. Darlık barajında doluluk oranı 97.36 olarak kayıtlara geçti. İstanbul'un en az doluluk oranına sahip barajı ise yüzde 43.38 ile Sazlıdere Barajı oldu.

İstanbul'un Barajlarındaki bugünkü doluluk oranları;

Alibeyköy  Barajı                    yüzde 66.26

Büyükçekmece Barajı                yüzde  77.35

Darlık Barajı                        yüzde  97..36

Elmalı Barajı                       yüzde 95.31

Istranacalar                        yüzde 53.56

Kazandere Barajı                    yüzde 77.67

Ömerli Barajı                       yüzde 95.87

Papuçdere Barajı                    yüzde  76.87

Sazlıdere Barajı                     yüzde 43.98

Terkos Barajı                       yüzde 78.24

Ali AKSOYER- DHA

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