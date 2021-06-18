Ekonomi Son dakika...İstanbul'da PTT'lerde yeni sistem başladı! Bakan duyurdu

Son dakika...İstanbul'da PTT'lerde yeni sistem başladı! Bakan duyurdu

Ekonomi

Son dakika...İstanbul'da PTT'lerde yeni sistem başladı! Bakan duyurdu

Son dakika haberi...İstanbul'da PTT dağıtım görevlileri bugünden itibaren teslimatlarını elektrikli skuter ile yapacak. PTT'lerde yeni dönem başladı. Haberi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu verdi.

18 Haziran 2021, Cuma 10:08 Son Güncelleme:
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İstanbul'da PTT'lerde yeni dönem bugün başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu İstanbul’da bugünden itibaren PTT dağıtım görevlilerinin teslimatlarını elektrikli skuter ile yapacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bugünden itibaren PTT'de yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Buna göre İstanbul’da bugünden itibaren PTT dağıtım görevlileri teslimatlarını elektrikli skuter ile yapacaklar.

Bakan Karaismailoğlu şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizin en köklü kurumlarından #PTT, yenilikçi stratejileriyle geleceğe hazırlanırken hizmet verdiği sektörlere yön vermeye devam ediyor.

İstanbul’da bugünden itibaren PTT dağıtım görevlileri teslimatlarını #çevreci ulaşım aracı olan #elektrikli #skuter ile yapacaklar.


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