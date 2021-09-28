Türkiye Son dakika...İzmir'de orman yangını

Son dakika...İzmir'de orman yangını

Türkiye

Son dakika...İzmir'de orman yangını

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı Gençlik Merkezi yakınında orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

28 Eylül 2021, Salı 11:17 Son Güncelleme:
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Yamanlar Dağı Karatepe mevkiindeki çam ağaçları ile kaplı ormanda, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 helikopter, 13 arazöz ve 1 uçak sevk edildi.

Yamanlar Dağı Gençlik Merkezi yakınındaki yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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