Türkiye Son dakika...Kanal İstanbul'a ilk kazma bu tarihte vurulacak

Son dakika...Kanal İstanbul'a ilk kazma bu tarihte vurulacak

Türkiye

Son dakika...Kanal İstanbul'a ilk kazma bu tarihte vurulacak

Gelen bir son dakika haberine göre; Kanal İstanbul projesinde ilk kazmanın vurulacağı tarih 26 Haziran olarak belirlendi.

09 Haziran 2021, Çarşamba 12:11 Son Güncelleme:
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Habertürk Muhabiri Esra Nehir'in aktardığına göre Kanal İstanbul'un temeli 26 Haziran'da atılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de açıkladığı ve kamuoyunda "çılgın proje" olarak bilinen Kanal İstanbul Projesi kapsamında 6 köprü inşa edilecek. Söz konusu köprülerden ilkinin temeli de haziran ayı sonunda atılacak.

Yaklaşık maliyeti 15 milyar dolar olan Kanal İstanbul Projesi kapsamındaki yapılacak 6 köprünün maliyeti ise 1,4 milyar dolar olacak.

Çevresine iki şehrin inşa edileceği kanalın yapımı sırasında 500 bin kişiye istihdam sağlanacak. Yaklaşık 200'e yakın bilim insanıyla hazırlanan ve en az 5 yıl sürmesi beklenen projede, hiçbir yeşil alan zarar görmeyecek.

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