Habertürk Muhabiri Esra Nehir'in aktardığına göre Kanal İstanbul'un temeli 26 Haziran'da atılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de açıkladığı ve kamuoyunda "çılgın proje" olarak bilinen Kanal İstanbul Projesi kapsamında 6 köprü inşa edilecek. Söz konusu köprülerden ilkinin temeli de haziran ayı sonunda atılacak.

Yaklaşık maliyeti 15 milyar dolar olan Kanal İstanbul Projesi kapsamındaki yapılacak 6 köprünün maliyeti ise 1,4 milyar dolar olacak.

Çevresine iki şehrin inşa edileceği kanalın yapımı sırasında 500 bin kişiye istihdam sağlanacak. Yaklaşık 200'e yakın bilim insanıyla hazırlanan ve en az 5 yıl sürmesi beklenen projede, hiçbir yeşil alan zarar görmeyecek.