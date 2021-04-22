Türkiye Son dakika...Koronavirüse yakalanan 2 kardeş 1 gün arayla hayatını kaybetti

Son dakika...Koronavirüse yakalanan 2 kardeş 1 gün arayla hayatını kaybetti

Türkiye

Son dakika...Koronavirüse yakalanan 2 kardeş 1 gün arayla hayatını kaybetti

Malatya'da,57 yaşındaki Hüseyin Berktaş ile 48 yaşındaki kardeşi Kemal Berktaş koronavirüs nedeniyle tedavi gördükleri hastanede 1 gün arayla öldü.

22 Nisan 2021, Perşembe 14:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Paşaköşkü Mahallesi'nde bakkal işleten Hüseyin Berktaş ile Kemal Berktaş kardeşlerin 20 gün önce koronavirüs şüphesiyle yaptırdıkları test pozitif çıktı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan iki kardeşten biri dün akşam, diğeri ise bu sabah yaşamını yitirdi. Hüseyin ve Kemal Berktaş, Darende ilçesine bağlı Balaban Mahallesi'nde toprağa verildi.

Hüseyin Berktaş'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu, eşi Gülcan Berktaş'ın da koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildiği, Kemal Berktaş'ın eşinin ise 2008 yılında trafik kazasında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

İlgili Haberler
Mehmet Ceyhan'dan flaş koronavirüs açıklaması: Kesinlikle karşıyım


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Hangimiz yağlanmadık çılgınlar gibi?!
Şirin Sever
Hakan Çelik
En değerli yatırım
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Bir kerecik de...
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Türkiye kutuplardan ibaret değil
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Türkiye varyantı mı?
Murat Çelik
Banu Şen
Pandemide Bodrum'un şansı Mavi Yolculuk
Banu Şen
Erkut Can
84 milyonun dışındayız
Erkut Can
Murat Gülderen
Ramazanda mobil fırsat
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Gelinini başka bir adamla yatakta yakalayan kayınpeder dehşet saçtı!