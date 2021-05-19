Ekonomi Son dakika...Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldı

Son dakika...Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldı

Ekonomi

Son dakika...Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldı

Kripto para borsası Binance, Ethereum ve ETC20 para çekişlerinin ağ yoğunluğu nedeniyle geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

19 Mayıs 2021, Çarşamba 17:24 Son Güncelleme:
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Açıklamada, "Ağ yoğunluğu nedeniyle Ethereum ve ERC20 para çekme işlemleri geçici olarak devre dışı bırakıldı. Sabrınız için teşekkür eder ve verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan kripto para borsası Coinbase'e de kullanıcıların erişimde sorun yaşadığı bildirildi.

Coinbase'in işlem yoğunluğu nedeniyle kripto paralarda bazı kotasyonları veremediği belirtildi.

Çin’in yerel finansal kurumları ve ödeme sistemlerinin kripto para hizmet vermesinin yasaklanmasının ardından kripto paralarda sert düşüşler yaşanmıştı.

AA


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