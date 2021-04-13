Türkiye Son dakika...Merakla beklenen kritik Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Son dakika...Merakla beklenen kritik Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Türkiye

Son dakika...Merakla beklenen kritik Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Son dakika... Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı başladı. Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik açıklamalarda bulunması bekleniyor. Toplantıya dair en merak edilen konularında başında ise tam kapanma geliyor. Ramazan ayında koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanmanın olup olmayacağı merak ediliyor.

13 Nisan 2021, Salı 16:03 Son Güncelleme:
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Son dakika....Tüm Türkiye'nin gözü bugün yapılacak kabine toplantısında. Kabine toplantısından çıkacak kararlar merakla bekleniyor. Merakla beklenen Kabine Toplantısı bugün saat 15:25'te başladı.

Pazartesi günü gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısı sonrası gözler bugün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısına çevrildi. Ramazan Bayramı’nı da kapsayacak şekilde, sokağa çıkma kısıtlamasının süre ve kapsamının gözden geçirilmesi, yüksek risk grubundaki illerde 8 ve 12. sınıflar haricinde yüz yüze eğitime ara verilmesi, kademeli mesaiye yeniden geçilmesi konuları gündemin önde gelen maddeleri.


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