Son dakika....Tüm Türkiye'nin gözü bugün yapılacak kabine toplantısında. Kabine toplantısından çıkacak kararlar merakla bekleniyor. Merakla beklenen Kabine Toplantısı bugün saat 15:25'te başladı.

Pazartesi günü gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısı sonrası gözler bugün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısına çevrildi. Ramazan Bayramı’nı da kapsayacak şekilde, sokağa çıkma kısıtlamasının süre ve kapsamının gözden geçirilmesi, yüksek risk grubundaki illerde 8 ve 12. sınıflar haricinde yüz yüze eğitime ara verilmesi, kademeli mesaiye yeniden geçilmesi konuları gündemin önde gelen maddeleri.







