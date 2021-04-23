Son dakika...Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, ortak canlı yayına katılacak
Son dakika haberine göre; Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, saat 21:00'da TRT Haber, CNN Türk, A Haber ortak canlı yayınına katılacak.
23 Nisan 2021, Cuma 16:59 Son Güncelleme:
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Gelen son dakika haberine göre; Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bugün saat 21.00'da TRT Haber, CNN Türk, A Haber ortak canlı yayınına katılacak.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, 'Merkez Bankası Başkanı Sayın Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu bugün saat 21.00’de TRT Haber, CNN TÜRK, A Haber ortak canlı yayınına katılacaktır.' denildi.
https://twitter.com/Merkez_Bankasi/status/1385549041430376448
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