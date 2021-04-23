Ekonomi Son dakika...Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, ortak canlı yayına katılacak

Son dakika...Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, ortak canlı yayına katılacak

Ekonomi

Son dakika...Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, ortak canlı yayına katılacak

Son dakika haberine göre; Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, saat 21:00'da TRT Haber, CNN Türk, A Haber ortak canlı yayınına katılacak.

23 Nisan 2021, Cuma 16:59 Son Güncelleme:
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Gelen son dakika haberine göre; Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bugün saat 21.00'da TRT Haber, CNN Türk, A Haber ortak canlı yayınına katılacak.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, 'Merkez Bankası Başkanı Sayın Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu bugün saat 21.00’de TRT Haber, CNN TÜRK, A Haber ortak canlı yayınına katılacaktır.' denildi.



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