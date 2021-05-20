Son dakika...Meteoroloji uyardı, kuvvetli yağışlar geliyor

Türkiye'de yaz ayına sayılı günler kala hava sıcaklıkları mevsim normallerinde ısınmaya başladı. Türkiye genelinde güneş yüzünü gösterirken Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı geldi. Buna göre önümüzdeki günlerde sıcaklıklar azalacak, yağış etkisini gösterecek. Meteoroloji'de yer alan 5 günlük hava durumu raporuna göre; Marmara Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ve Ege kıyıları bugün rüzgarlı bir havanın etkisi altında olacak Doğu bölgelerinde ise güneş yüzünü gösterecek.

Cuma günü ise yurdun batısı kuvvetli yağışların etkisi altına giriyor. Marmara Bölgesi yağışın etkisi altında olacak. İstanbul, Ankara, Eskişehir, Tekirdağ, Edirne Gökgürültülü Sağanak Yağışlı havaya teslim olacak. Yağışlar cumartesi günü yurdun geneline yayılacak. Karadeniz bölgesi de yağışların etkisi altına girecek. Marmara'nın batısında ise yağmur yavaş yavaş etkisini kaybediyor.

Pazar günü yağış yönünü doğuya çeviriyor. Doğu ve iç Anadolu'da yağışlar etkisini göstermeyi sürdürecek. Pazartesi günü ise Doğu Karadeniz bölgesi dışında yağış beklenmiyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, batı ve iç kesimlerde Cuma günü ve hafta sonu yağışlar ile beraber mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor." açıklaması yer aldı.



