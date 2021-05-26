Son dakika...Meteoroloji'den bazı bölgeler için yağmur uyarısı!
Meteoroloji tarafından yapılan son açıklamada, bazı bölgeler için yağış uyarısı yapıldı. Öte yandan Türkiye'nin tamamında açık bir gün beklendiği belirtildi.
26 Mayıs 2021, Çarşamba 08:42 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, sabah ilk saatlerde Çanakkale, Tekirdağ ve İstanbul'un Avrupa yakası hafif sağanak, öğleden sonra Denizli, Afyonkarahisar, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri ile Ağrı'nın doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı bulutlu sabah ilk saatlerde Avrupa yakası hafif sağanak yağışlı
ANKARA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu