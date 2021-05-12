Türkiye Son dakika...MSB: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika...MSB: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

Son dakika...MSB: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi' denildi.

12 Mayıs 2021, Çarşamba 10:55 Son Güncelleme:
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Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.



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