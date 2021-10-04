Türkiye Son dakika...Oğuzhan Uğur hakkındaki suçlamayı reddetti

Son dakika...Oğuzhan Uğur hakkındaki suçlamayı reddetti

Türkiye

Son dakika...Oğuzhan Uğur hakkındaki suçlamayı reddetti

'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma yürütülen sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur savcılığa ifade verdi. Oğuzhan Uğur ifadesinde, 'Hiçbir dini değeri aşağılamak gibi amacımız olamaz. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik bir yana halkın büyük bir kısmının rahatsız olduğu konuyu dile getirdik' dedi.

04 Ekim 2021, Pazartesi 17:11 Son Güncelleme:
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Sosyal medya platformundaki kanalında yayınlanacak programın fragman içeriğinde İslami değerlere hakaret ettiği iddiasıyla hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma yürütülen sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur savcılığa ifade verdi. Uğur, "Kaçak göçmen sorununa dikkat çekmek için böyle bir video çektik" diyerek suçlamayı reddetti. 

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur hakkında sosyal medya platformunda yayınlanacak programının tanıtım fragmanı tartışmalara neden olmuştu. Sarıklı ve cübbeli, silahlı sakallı ve mini etek giyen bir kadının peşinden telefonla çekim yaparak yürüyen karakterlerin yer aldığı fragmana sosyal medyada tepki gösterilmişti. Bir grup vatandaş da 23 Ağustos'ta İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Oğuzhan Uğur hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Grup adına açıklama yapan gazeteci Hasret Yıldırım, "Oğuzhan Uğur isimli bir sanatçı ve sosyal medya fenomeni, bir fragman üzerinden alenen ırkçılık ve nefret söylemi ile İslami kisve ile alay etmiştir" diyerek suç duyurusunda bulunmuştu. Bunun üzerine "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Uğur, bugün avukatı Çağdaş Çelik ile birlikte adliyeye geldi. 

OĞUZHAN UĞUR SUÇLAMAYI REDDETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'na "şüpheli" sıfatıyla ifade veren Oğuzhan Uğur'un, "Kaçak göçmen sorununa dikkat çekmek için böyle bir video çekip yayınlandık. Hiçbir dini değeri aşağılamak gibi amacımız olamaz. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik bir yana halkın büyük bir kısmının rahatsız olduğu konuyu dile getirdik" dediği öğrenildi. 


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