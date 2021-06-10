Türkiye Son dakika...ÖSYM 2021-YKS Giriş Belgelerini erişime açtı

Son dakika...ÖSYM 2021-YKS Giriş Belgelerini erişime açtı

Türkiye

Son dakika...ÖSYM 2021-YKS Giriş Belgelerini erişime açtı

Gelen bir son dakika haberine göre, ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek 2021-YKS Giriş Belgelerini ais.osym.gov.tr adresinden adayların erişimine açtı.

10 Haziran 2021, Perşembe 09:11 Son Güncelleme:
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 26 Haziran'daki 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran'daki 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

TYT ve AYT için adayların saat 10.00'dan sonra, YDT için ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı yapıldı.

Konu hakkında, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.


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