Türkiye Son dakika...Pençe-Yıldırım Operasyonu'ndan acı haber geldi

Son dakika...Pençe-Yıldırım Operasyonu'ndan acı haber geldi

Türkiye

Son dakika...Pençe-Yıldırım Operasyonu'ndan acı haber geldi

Son dakika haberine göre; Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda el yapımı patlayıcıya (EYP) basarak yaralanan bir asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

27 Nisan 2021, Salı 08:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Operasyonu kapsamında, dün EYP'ye basarak yaralanan bir askerin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu bildirilen açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Pençe-Şimşek, Yıldırım operasyonlarında şehit sayımız 3 olmuştur."

AA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Hrant ve Etyen Meclis’te konuşmuştu
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Türkiye karşıtlığı iyice büyüyecek
Hakan Çelik
Murat Çelik
Biden’ın tercihi ve bundan sonrası
Murat Çelik
Rauf Tamer
Birikmiş notlar
Rauf Tamer
Banu Şen
9 bin 400 yıldır tarımın kalbi bu topraklarda atıyor
Banu Şen
Erkut Can
Kadın üzerine deyişler
Erkut Can
Şirin Sever
Dolandırana değil, yatıranlara şaştım!
Şirin Sever
Murat Gülderen
Liderler CEP'i nasıl kullanır?
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Marketler tam kapanmada hangi günler açık? Pazar günü marketler açık mı? A101, Şok, Bim, Migros çalışma saatleri