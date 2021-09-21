Türkiye Son dakika...PKK'lı terörist yakalandı! Bombalı eylem hazırlığı

Son dakika...PKK'lı terörist yakalandı! Bombalı eylem hazırlığı

Türkiye

Son dakika...PKK'lı terörist yakalandı! Bombalı eylem hazırlığı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, bombalı eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist yakalandı.

21 Eylül 2021, Salı 12:25 Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda ilde yaşanan gelişmelere yönelik basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.

Aşkın, 15 Eylül'de gelen bir ihbar üzerine yapılan inceleme sonucu Bağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda PKK'lı terörist Murat Y'nin yakalandığını ifade ederek, "Yunanistan'da 3 yıl eğitim aldığı ve eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK terör örgütü mensubunun evinde yapılan aramada çok sayıda mühimmat ile silah ele geçirildi." dedi.

Vatandaşların ihbarlarının kendileri için önemli olduğuna işaret eden Aşkın, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

DHA

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