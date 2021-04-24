Dünya Son dakika...Rusya, Karadeniz'in üç bölgesine erişimi kapatma kararı aldı

Son dakika...Rusya, Karadeniz'in üç bölgesine erişimi kapatma kararı aldı

Dünya

Son dakika...Rusya, Karadeniz'in üç bölgesine erişimi kapatma kararı aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin Karadeniz'e kıyısı olan üç bölgesini diğer ülkelerin savaş gemileri dahil olmak üzere ‘ticari olmayan tüm gemilere’ kapatacağını duyurdu.

24 Nisan 2021, Cumartesi 09:48 Son Güncelleme:
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Karadeniz'e kıyısı olan üç bölgesini diğer ülkelerin savaş gemileri dahil olmak üzere ‘ticari olmayan tüm gemilere’ kapatacağını duyurdu. Bugün akşam saat 21.00’den itibaren başlayacak sınırlamaların 31 Ekim’e kadar yaklaşık 6 ay süreceğini ifade eden Savunma Bakanlığı, bu tarihlerde Rus donanmasının deniz tatbikatlarına da başlayacağını duyurdu.

Kırım'ın batısında Sivastopol'dan Hurzuf'a kadar uzanan kıyı şeridini ve Kerç Yarımadası’nın yakınlarında tatbikatların düzenleneceği Opukskiy Doğa Koruma Alanı’nı geçişlere kapatan Rusya Savunma Bakanlığı, Kerç Boğazı’nın ise kısıtlı bölgeler arasında yer almadığını ekledi.

Siyamend KAÇMAZ/ MOSKOVA (DHA)

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