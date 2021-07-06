Son dakika...Rusya'da uçak denize düştü
Son dakika... Rusya'nın uzak doğusunda 28 kişinin bulunduğu AN-26 tipi uçak denize düştü. Uçakla irtibat kesilmiş ve yer tespit çalışmaları başlamıştı.
06 Temmuz 2021, Salı 08:18 Son Güncelleme:
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RIA haber ajansının bildirdiğine göre, Rus acil servisleri kayıp bir An-26 uçağının denize düştüğü yeri tespit etti. İçinde 28 kişinin bulunduğu uçak Rusya'nın uzak doğusuna inmeye hazırlanırken kayboldu.
Acil servislerin söylediğine göre, birkaç gemi kaza yerine gidiyordu. Uçak, Okhotsk Denizi kıyısı yakınlarındaki Palana köyüne gidiyordu.
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