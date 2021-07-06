RIA haber ajansının bildirdiğine göre, Rus acil servisleri kayıp bir An-26 uçağının denize düştüğü yeri tespit etti. İçinde 28 kişinin bulunduğu uçak Rusya'nın uzak doğusuna inmeye hazırlanırken kayboldu.

Acil servislerin söylediğine göre, birkaç gemi kaza yerine gidiyordu. Uçak, Okhotsk Denizi kıyısı yakınlarındaki Palana köyüne gidiyordu.