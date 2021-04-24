Ekonomi Son dakika...Savcılıktan Vebitcoin açıklaması

Son dakika...Savcılıktan Vebitcoin açıklaması

Ekonomi

Son dakika...Savcılıktan Vebitcoin açıklaması

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, kripto para platformu Vebitcoin'e yönelik soruşturmada, şirket yöneticisi ve çalışanları 4 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

24 Nisan 2021, Cumartesi 13:01 Son Güncelleme:
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Yağcı, yaptığı açıklamada, kripto para platformu Vebitcoin'in Muğla'da tespit edilen şirketin faaliyetini durdurduğu ve yürüttüğü işlemlerle ilgili mağduriyetler bulunduğu iddiaları üzerine, nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Soruşturmanın devam ettiğini aktaran Yağcı, "Şirket merkezinde ve bir kısım adreslerde yapılan arama ve el koyma işlemlerine müteakiben şirket yöneticisi ve çalışanları olan 4 kişi gözaltına alındı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü eliyle yürütülen soruşturma çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülmektedir." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Menteşe ilçesinde şirkete ait ofisin bulunduğu rezidans girişinde güvenlik önlemi alındı. İşlemleri durdurulduğu açıklanan firmanın Türkiye'de bulunan tüm finansal kuruluşlardaki hesaplarına MASAK tarafından bloke konulmuştu.

AA

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