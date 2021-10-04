İddiaya göre olay günü, Şengül Karaca ile sanık Hasan Aydın okul çıkışında buluşup yemek yiyip alkol aldıktan sonra eve gitmişti. Şengül Karaca ile Hasan Aydın arasında o akşam tartışma çıktı. Şengül Karaca arkadaşlarına Facebook'tan Hasan'ın kendisine şiddet uyguladığına dair mesaj attı. Bu mesaj sonrasında saat 02.00 sıralarında Şengül Karaca evin penceresinden sokağa düştü.

Olaydan sonra gözaltına alınarak tutuklanan sanık Hasan Aydın, 7 Aralık 2018'deki duruşmada tahliye edildi. Aydın, Şengül Karaca'nın pencereden kendisinin atladığını iddia etti. Yargılama aşamasında da aynı ifadeyi veren Aydın, "Maktule pencereden atlayınca üzerimdeki eşofmanı çıkarıp pantolon giymiştim. Üzerimdeki pantolona bulaşan kanın nasıl olduğunu bilmiyorum" dedi. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi 15 Ekim 2019'da görülen karar duruşmasında ise sanık Hasan Aydın'ın üzerine atılı suçu işlediği sabit olmadığından beraatine karar verdi. Beraat kararı üzerine Şengül Karaca'nın ailesi, istinaf mahkemesine itirazda bulundu.

"BEN BU SUÇU İŞLEMEDİM"

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde bugün ikinci celsesi görülen duruşmada, Şengül Karaca'nın ağabeyi Yalçın Karaca, sanık Hasan Aydın ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Hasan Aydın savunmasında, yerel mahkemede yaptığı savunmalarını tekrar ettiğini belirterek "Ben bu suçu işlemedim. Beraat kararımın onaylanmasını isterim" dedi.

ŞENGÜL ÖĞRETMENİN AĞABEYİ: "SUÇLU OLDUĞU İÇİN BİZİ ARAMADI"

Şengül Karaca'nın ağabeyi Yalçın Karaca ise "10 yıl birlikte yaşadığı kadının ölümünü, ben kız kardeşimin ölümünü Facebook hesabından öğrendim. Eğer sanık kendisi öldürmediyse neden bizi arayıp haber verme yoluna gitmedi. Suçlu olduğu için bizi aramadığını düşünüyorum. Bu suçu işleyen sanıktır, ben buna inanıyorum. Bu nedenle kız kardeşimi öldüren sanığın cezalandırılmasını isterim" diye konuştu.

"EKSİK SORUŞTURMA YAPILDI"

Savcılık ve polis soruşturmaları aşamasında eksik soruşturma yapıldığını belirten şikayetçi Yalçın Karaca'nın avukatı Meriç Eyüboğlu, "Etkin soruşturma yapılmamıştır. Olayın görgü tanıkları olacak kişiler dinlenmemiştir. Maktulenin Facebook kayıtlarının dosyaya intikalinin resmi kanallardan sağlanmasını istedik. Ancak bu yola da giderilmemiştir. Zira maktulesin olaydan kısa bir süre önce 'Merhametten maraz doğar, Hasan Aydın kadınlara şiddet uygular' şeklinde paylaşımı mevcuttur. Bu paylaşım sonrası maktule ile görüşen Kadir Yüce'nin dinlenmesini istedik. Bu kişi bu paylaşımdan endişe etmiş ve maktuleyi arayıp yapabileceği bir şey olup olmadığını sormuştur. Kadın çığlığı duyduğunu söyleyen tanık dinlenmemiştir. Yine bu tanık, bir kadının erkek tarafından itildiğini gördüğünü söylemiştir. Kovuşturma aşamasında ölmesi sebebiyle dinlenememesi gerekçe gösterilerek bu tanığın ifadeleri yok sayılmıştır. Buna itiraz ediyoruz" dedi. Avukat Eyüboğlu, sanığın maktulenin iki kez intihar girişimine şahit gösterdiği tanığın da makulenin intihara meyilli olduğunu bilmediğini ve buna şahit olmadığını söyleğini vurguladı. Avukat Eyüboğlu, "Sanığın öldürme suçundan mahkumiyetine karar verilmesini isteriz. Evde şiddet izleri olay yeri raporuna işlemiştir. Keza sanık 17 yıllık hayat arkadaşı onun deyimi ile düştüğünde üzerini değiştirip hiçbir panik yaşamadan aşağı inmiştir, bu hususu da hüküm verilirken gözetmenizi talep ederim" dedi.

AİLE BAKANLIĞI AVUKATI TUTUKLANMASINI TALEP ETTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz da eksik soruşturma yapıldığını, olay anını gören tanığın ifadesinin esas alınmasını, sanığın çelişkili savunmalarına değer verilmemesini, cezalandırılarak tutuklanmasına karar verilmesini talep etti.

SAVCI MÜEBBET HAPİS TALEP ETTİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, yerel mahkemenin beraat kararını olayın görgü tanığı olmayan kişilerin beyanı ve varsayımlarına dayalı hususlara dayandırarak verdiğini, olayın görgü tanığının poliste olayı anlattığı ve sanığın maktulü iki eliyle aşağı ittiğini gördüğünü beyan ettiğini, maktulün ölmeden önce yaptığı son paylaşım, adli tıp raporunda kol ve boyun kısmında bulunan eski yara izleri birlikte değerlendirilerek sanığa beraat kararı verilmesinin dosya kapsamıyla örtüşmediğini kaydetti. Savcı, sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

"DÜŞME ANINI GÖRMEDİM, İNTİHAR ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Mütalaa üzerine söz verilen sanık Hasan Aydın, maktulenin daha önce de Facebook'ta benzer paylaşımları olduğunu öne sürerek "Hatta bu paylaşımları sildi. İkimiz de uyku ilacı kullanıyorduk. Yaklaşık iki yıldır, hem ben hem de maktul bu ilacı kullanıyordu. İlacın prospektüsünde intihar meyilli yazmaktadır. Özellikle alkol ile birlikte kullanıldığında bu eğilimi şiddetlendirmektedir. Olay gecesi ben uyuyordum. O gece de ilaç ve alkol almıştık. Gürültüyle uyandım. Uyandığımda ağlıyordu. Kesinlikle Şengül'ü pencereden iterek öldürmedim. Böyle bir şey yapmadım" dedi. Sanık Aydın son sözünde de "Düşme anını görmedim, intihar ettiğini düşünüyorum" dedi.

Sanık avukatı Oğuz Çağlar da "Karşı taraf olaydan sonra hayat arkadaşının ölümü sebebiyle neden kendilerini aramadığını ısrarla söylemektedirler. Sanık olaydan sonra darp ediliyor ve akabinde tutuklanıyor. Bu haldeyken kendi ailesine bile haber veremeyecekken nasıl diğer tarafı haberdar etsin" dedi. Avukat Çağlar, maktulde otopsi raporuna göre uyku ilacı ve alkol de tespit edildiğini belirterek beraat kararının onanmasını talep etti.

KARAR OY ÇOKLUĞUYLA ALINDI

Mahkeme heyeti oy çokluğuyla, sanık Hasan Aydın hakkında Şengül Karaca'yı öldürme suçunun sabit olduğunu belirterek Karaca ailesinin istinaf taleplerini kabul etti. Beraat hükmünün kaldırılmasına karar veren mahkeme, sanık Hasan Aydın'ın müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, sanığın pişmanlık göstermemesini dikkate alarak takdiri indirim uygulamadı.

TUTUKLANDI

Mahkeme, sanık hakkında verilen hükmün ceza süresi nedeniyle tutuklanmasına da karar verdi. Sanık Hasan Aydın tutuksuz geldiği adliyeden kelepçelenerek çıkarıldı.

BİR ÜYE HAKİM KARŞI OY KULLANDI

Öte yandan üye hakimlerden biri, istinaf talebinin reddi gerektiğini görüşünde olduğunu belirterek mahkumiyet verilerek tutuklanmasına karşı oy kullandı.



