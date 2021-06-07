Türkiye Son dakika...Sırtında bir bıçak saplıyken görüntülü konuşma yaptı

Son dakika...Sırtında bir bıçak saplıyken görüntülü konuşma yaptı

Türkiye

Son dakika...Sırtında bir bıçak saplıyken görüntülü konuşma yaptı

Antalya'da, uyuşturucu maddenin parasını isteyen saldırganlar Soner B'yi sırtından bıçakladı. Soner B. acılar içinde kıvranırken Almanya'daki ablasıyla görüntülü konuşma yaptı. İşte akılalmaz olayın detayları...

07 Haziran 2021, Pazartesi 12:39 Son Güncelleme:
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Antalya’da, Soner B., sokakta 2 kişi tarafından sırtından bıçaklandı. Sırtına saplı bıçakla ambulans bekleyen Soner B., olay yerine gelen gazetecinin telefonuyla Almanya’daki ablasıyla görüntülü konuştu.


Olay, saat 10.30 sıralarında, Doğuyaka Mahallesi Termessos Bulvarı'nda meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Soner B.'nin yanına gelen 2 kişi, iddiaya göre, bir hafta önce aldığı uyuşturucu maddenin parasını istedi. Üzerinde para olmadığını söyleyen Soner B.’yi sırtından bıçaklayan şüpheliler, “Sen bunu hak ettin" diye bağırıp, kaçtı. Soner B., sırtına saplanan bıçakla, yolun karşısındaki fırına giderek, yardım istedi.

ALMANYA'DAKİ ABLASIYLA KONUŞTU

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilirken, acı içinde kıvranan Soner B., olay yerine gelen muhabire ise telefon görüşmesi yapmak istediğini söyledi. Soner B., muhabirin cep telefonundan, Almanya’daki ablasıyla görüntülü görüştü. Ablasına, Almanca konuşarak, sırtından bıçaklandığını söyleyen Soner B.’ye, bir yandan da adrese gelen sağlık görevlileri müdahale etti. Ekipler, Soner B.'nin sırtındaki bıçağı çıkartıp, açık yaraya müdahale etti. Ambulansa alınan Soner B., hastaneye götürüldü. Polis, hayati tehlikesi bulunmayan Soner B.’yi bıçaklayan şüphelileri arıyor.

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