Son dakika: Süre yarın doluyor! 5 bin 160 köpek...

Hayvanları Koruma Kanunu ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı genelge uyarınca, "tehlike arz eden" altı köpek ırkına sahip kişilerin, hayvanlarını belli koşullarla beslemeye devam edebilmeleri için yaptırmaları gereken işlemlerin tamamlanmasına yönelik süre yarın doluyor.

Milliyet'in bakanlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, şu ana kadar ülke genelinde, tehlikeli ırktan 5 bin 160 köpek kayıt altına alındı. Bu türlerin Türkiye'deki toplam sayısına ilişkin net bir sayı verilemiyor.

İDARİ PARA CEZASI YÜKSELDİ

Temmuz ayında yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu İle Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa ırklarını üretmek, sahiplenmek, sahiplendirmek, barındırmak, beslemek, takas etmek, sergilemek, hediye etmek ve bunların ülkeye girişini, satışını ve reklamını yapmak yasaklandı. Aykırı hareket edenlere, hayvan başına 2021 yılında 11 bin TL idari para cezası verilmesi kararlaştırılırken, 2022 yılında ise bu ceza 14 bin 982 TL'ye yükseldi.

ÇOCUK OYUN ALANLARINA SOKULMAYACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aralık ayında yayımladığı genelge ile de, yasaklı ırklara "American Staffordshire Terrier ve American Bully" ırkı köpekler de eklenerek söz konusu altı ırk, "tehlike arz eden hayvanlar" olarak belirlendi. Genelgeye göre bu ırkların yarına kadar sahiplerince, veteriner kliniklerine götürülerek kısırlaştırma ve mikroçip ile işaretlenme işlemlerinin yaptırılması ardından da il-ilçe tarım müdürlüklerine başvurularak PETVET sistemine kaydettirilmesi gerekiyor. Bakanlık genelgesi uyarınca, söz konusu hayvanların sahiplerinin, kısırlaştırma, mikroçip ile işaretlettirme ve PETVET sistemine kaydettirmenin yanı sıra, bundan sonra da toplumsal yaşamda uyması gereken ciddi kurallar bulunuyor. Genelgedeki kurallar uyarınca, bu hayvanlar kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamayacak ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklarına sokulmayacak. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere para cezası verilecek.

Tehlikeli ırklara sahip kişiler, hayvanlarını en yakın bakımevine bırakabiliyorlar. Ancak bu hayvanların sokağa terki halinde, hayvan sahibine 30 bin TL idari para cezası verilecek.

HAYVANSEVERLER: SÜRE UZATILMALI

Hayvanseverler ve sivil toplum kuruluşlarının ise kısırlaştırma, mikroçiplenme ve kayıt altına alınma işlemine ilişkin sürenin uzatılması, bakımevleri şartlarının iyileştirilmesi yönünde talepleri var. Tehlikeli ırk sahiplerinin, kısırlaştırma ve mikroçip işlemi için gerekli en az bin TL tutarındaki ücreti ödemek yerine, hayvanlarını terk yoluna gittikleri belirtilirken, belediyelerin yasaklı ırk sahiplerine ücretsiz kısırlaştırma imkanı vermesi gerektiği vurgulanıyor.

EN ÇOK TEHLİKE ARZ EDEN IRK KAYDI İLE İSTANBUL İLK SIRADA

Türkiye genelinde henüz tehlike arz eden ırklardan 5 bin 160 köpek kayıt altına alındı. En çok tehlike arz eden ırk kaydı, 925 kayıt ile İstanbul’da yaptırıldı. Bu rakam Ankara’da 716, İzmir’de ise 567 oldu.



