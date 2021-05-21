Son dakika....Taksim metro istasyonunda intihar girişim, seferler durduruldu
Gelen bir son dakika haberine göre, Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada metronun Taksim istasyonunda yaşanan intihar girişimi nedeniyle seferler durduruldu.
21 Mayıs 2021, Cuma 13:23 Son Güncelleme:
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Taksim Metro İstasyonu'nda intihar girişimi nedeniyle seferler durduruldu. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Şişli/Mecidiyeköy-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.