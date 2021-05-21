Türkiye Son dakika....Taksim metro istasyonunda intihar girişim, seferler durduruldu

Son dakika....Taksim metro istasyonunda intihar girişim, seferler durduruldu

Türkiye

Son dakika....Taksim metro istasyonunda intihar girişim, seferler durduruldu

Gelen bir son dakika haberine göre, Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada metronun Taksim istasyonunda yaşanan intihar girişimi nedeniyle seferler durduruldu.

21 Mayıs 2021, Cuma 13:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Taksim Metro İstasyonu'nda intihar girişimi nedeniyle seferler durduruldu. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Şişli/Mecidiyeköy-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.




Yazarlarımızdan
Murat Çelik
40 kilometre menzil
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Batı’da kopuş mu?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
11’inci yıl
Rauf Tamer
Şirin Sever
Bırakın da bir açık hava mekanında oturalım artık!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Burası Atatürk’ün yetiştiği askerî okul
Hakan Çelik
Banu Şen
Antik dünyadan bugüne her dönemin merkezi Didim
Banu Şen
Erkut Can
Kocanızla iyi geçinmek için 10 öğüt
Erkut Can
Murat Gülderen
Uyku ustaları
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar