Taksim Metro İstasyonu'nda intihar girişimi nedeniyle seferler durduruldu. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Şişli/Mecidiyeköy-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.





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