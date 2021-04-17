Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor Kasımpaşa ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek Fode Koita ile her konuda anlaşmaya vardı. 30 yaşındaki Fransız golcü kendisine yapılan transfer tekliflerini Bordo-Mavili takımla anlaştığı için kabul etmiyor.

Abdullah Avcı yönetiminde gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak takım kurmak isteyen Trabzonspor bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-Mavili takım bu kapsamda Kasımpaşa ile sezon sonu sözleşmesi bitecek golcü oyuncu Fode Koita ile her konuda anlaşmaya vardı.

Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği 30 yaşındaki Fransız golcüye bir çok Süper Lig takımı da talip oldu. Bu sezon Kasımpaşa formasıyla 4 gol atan Koita, gelen tekliflere "Trabzonspor ile anlaştık" cevabını vererek reddediyor.

Kasımpaşa'da sözleşme uzatmadığı için kadro dışı bırakılan Fode Koita kısa süre önce affedilerek takımla idmanlara başlatılmıştı. Golcü oyuncu takımının Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında süre almıştı.

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