Türkiye Son dakika...TSK, Afrin'de hastaneye saldıran PKK'ya ait hedefleri vurdu

Son dakika...TSK, Afrin'de hastaneye saldıran PKK'ya ait hedefleri vurdu

Türkiye

Son dakika...TSK, Afrin'de hastaneye saldıran PKK'ya ait hedefleri vurdu

Terör örgütü PKK/YPG'nin, Afrin'de hastaneye saldırısında 14 kişi hayatını kaybetmişti. TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) bu saldırının ardından Tel Rıfat'ta teröristlere ait hedefleri vurdu.

13 Haziran 2021, Pazar 16:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin'deki hastaneye düzenlediği, biri bebek 14 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Mehmetçik, Tel Rıfat'ta teröristlere ait hedefleri ateş altına aldı.

Fırtına obüslerinin de bulunduğu ateş destek vasıtalarıyla yapılan "cezalandırma" atışları sonucunda teröristler tarafından kullanılan 3 sözde karargah binası ile bir barınak ve mevzinin imha edildiği, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de bulunan hastane ile kent merkezine yönelik saldırısında aralarında bir bebeğin de bulunduğu 14 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

Teröristlerin sivillerin bulunduğu hastaneye yönelik saldırısının detayları ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü, Afrin şehir merkezi ve Şifa Hastanesinin olduğu bölgeye çok namlulu roketatar ile 8 atış yaptı.

Sivillere yönelik saldırı düzenlenen bölgeler hemen tespit edilerek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca ateş altına alındı.

Fırtına obüslerinin de bulunduğu ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışlar sonucunda teröristlerce kullanılan 3 sözde karargah binası ile bir barınak ve mevzinin imha edildiği, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Son 5 ay içinde teröristler tarafından bölgede düzenlenen saldırılarda 22 sivil öldü, 78 kişi yaralandı.


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Kadınlar böyledir, görmek istemez bazen…
Şirin Sever
Rauf Tamer
Zirve... ama
Rauf Tamer
Erkut Can
Ben yokken neler olmuş neler
Erkut Can
Hakan Çelik
Engelliler için daha çok erişim
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Sinema ve tribünü eve taşıdılar
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Bizim Çocuklar: Eğitimli, disiplinli, Avrupalı…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Eğitim şart
Murat Çelik
Banu Şen
Hoşça kal...
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sabancı Üniversitesi 5 öğretim elemanı alacak