Türkiye Son dakika...Türk öğrenci Gülperi Türker ölü bulundu

Son dakika...Türk öğrenci Gülperi Türker ölü bulundu

Türkiye

Son dakika...Türk öğrenci Gülperi Türker ölü bulundu

Yüksek öğrenim için ABD’nin New York kentine yerleşen Gülperi Türker'in evinde cansız bedeni bulundu. New York polisi Tekirdağ Şarköy’de yaşayan Türker ailesine acı haberi verdi.

17 Haziran 2021, Perşembe 07:30 Son Güncelleme:
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İstanbul’da Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra yüksek öğrenim için ABD’nin New York kentine yerleşen Gülperi Türker (24) evinde ölü bulundu. Türker’in banyo yaparken öldüğü ve arkadaşları tarafından bulunduğu bildirildi.

New York’ta tek başına yaşayan Türker’in, Tekirdağ Şarköy’de yaşayan ailesine ulaşan New York polisi acı haberi verirken genç kızın ölüm nedeninin otopsi ve toksikolojiden gelecek rapor sonrasında belirleneceği belirtildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Gülperi’nin New York’taki arkadaşları epilepsi hastalığı olduğunu söylerken, New York polisi olası bir cinayet üzerine herhangi bir ize rastlanmadığını, ancak soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Gülperi Türker’in cenazesi otopsi işlemleri sonrasında Şarköy’e nakledilecek.

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