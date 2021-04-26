Türkiye Son dakika...Türkiye ve Rusya'dan, Sputnik V aşısı için üretim anlaşması

Son dakika...Türkiye ve Rusya'dan, Sputnik V aşısı için üretim anlaşması

Türkiye

Son dakika...Türkiye ve Rusya'dan, Sputnik V aşısı için üretim anlaşması

Rusya ile Viscoran İlaç şirketinin Sputnik V aşısının Türkiye’de üretimi için anlaşmaya vardıkları belirtildi.

26 Nisan 2021, Pazartesi 12:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Rusya ile Viscoran İlaç şirketinin Sputnik V aşısının Türkiye’de üretimi için anlaşmaya vardıkları duyuruldu. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) yetkilileri, “RDIF ile Türk ilaç şirketi Viscoran Ilac, dünyanın koronavirüse karşı onaylanmış ilk aşısı Sputnik V’nin bu ülkede üretimi için işbirliği yapacaklarını ilan ederler” açıklamasını yaptı. Söz konusu açıklama Sputnik V aşısı adına Rus yetkililer tarafından açılan resmi Twitter hesabından yapıldı.

Ayrıntılar geliyor...

Yazarlarımızdan
Banu Şen
9 bin 400 yıldır tarımın kalbi bu topraklarda atıyor
Banu Şen
Hakan Çelik
Elektrik ve lüks buluştu
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Nasıl bir nefret...
Rauf Tamer
Erkut Can
Kadın üzerine deyişler
Erkut Can
Şirin Sever
Dolandırana değil, yatıranlara şaştım!
Şirin Sever
Murat Gülderen
Liderler CEP'i nasıl kullanır?
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Yalım Eralp’ten demokrasi endişeleri…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Pandemide nasıl yaşamalıyız?
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Taksim'de yapılan caminin halıları seriliyor