Rusya ile Viscoran İlaç şirketinin Sputnik V aşısının Türkiye’de üretimi için anlaşmaya vardıkları duyuruldu. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) yetkilileri, “RDIF ile Türk ilaç şirketi Viscoran Ilac, dünyanın koronavirüse karşı onaylanmış ilk aşısı Sputnik V’nin bu ülkede üretimi için işbirliği yapacaklarını ilan ederler” açıklamasını yaptı. Söz konusu açıklama Sputnik V aşısı adına Rus yetkililer tarafından açılan resmi Twitter hesabından yapıldı.

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