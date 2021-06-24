Türkiye Son dakika...Türkiye'de 30 milyondan fazla kişiye birinci doz aşı yapıldı

Son dakika...Türkiye'de 30 milyondan fazla kişiye birinci doz aşı yapıldı

Türkiye

Son dakika...Türkiye'de 30 milyondan fazla kişiye birinci doz aşı yapıldı

Yapılan son dakika açıklamasına göre, Türkiye'de Kovid-19 aşısının birinci dozu uygulanan kişi sayısı 30 milyonu aştı.

24 Haziran 2021, Perşembe 09:09 Son Güncelleme:
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Türkiye'de Kovid-19 aşısının birinci dozu uygulanan kişi sayısı 30 milyonu aştı. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 550 olarak kayıtlarda yer aldı.

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Ağır hasta sayısı 763 oldu, 5 bin 917 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 248 bin 862'ye yükseldi.

Test sayısı 59 milyon 221 bin 265'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 387 bin 545, vefat sayısı da 49 bin 358 oldu.


 

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