Son dakika...Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 35 milyon dozu geçti
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında koronavirüs ile mücadele kapsamında 35 milyon dozdan fazla aşı uygulandığı belirtildi.
15 Haziran 2021, Salı 12:28 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 35 milyonu aştı.
Bakan Koca: An itibariyle 35 Milyon doz aşıya ulaştık. 35 Milyonuncu doz aşı az önce Çanakkale Bayramiç’te yapıldı.
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