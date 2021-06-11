Son dakika...TUSKON davasında 6 sanık için hapis cezası

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik, elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay'ın da aralarında bulunduğu 35 sanığın yargılandığı davada, karar çıktı. Firari sanık Rızanur Meral'in eşi Zeynep Meral'in de arasında bulunduğu toplam 6 sanık hakkında örgüt üyeliği suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi. 6 sanığın yurtdışına çıkış yasaklarının devamına hükmedildi. Firari sanıklar Fetullah Gülen, Rızanur Meral, Mustafa Muhammet Günay ve Mehmet Gökdeniz'in dosyasının ise ayrılmasına karar verildi.

11 sanığa ise "Örgüte üye olmamakla birlikte yardım" suçundan 2 yıl 1'er ay ile 1 yıl 6'şar ay arasında değişen hapis cezaları verildi. 14 sanık beraat ettirildi.

TRT Haber muhabiri de şu bilgileri paylaştı:

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava bugün itibariyle karara bağlandı ve 35 sanık hakkında verilen kararlar belli oldu.

9 kişiye örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım suçundan hapis cezaları verilirken 6 kişiye de silahlı terör örgütüne üyelikten 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

86 sanıklı davaydı. Dosyaların ayrıldığını gördük. Son olarak da 3 kişinin dosyası ayrıldı. 35 sanık hakkında verilen kararlar belli oldu. 15 sanık beraat etti.

6 kişiye silahlı terör örgütüne üyelikten 6 yıl 3 ay hapis verildi. Zeynep Meral de bu isimlerden.

4 sanığın dosyası ayrıldı, firari oldukları için ayrı görülecek: Fetullah Gülen, Rızanur Meral, Mustafa Muhammet Günay ve Mehmet Gökdeniz. Bunların dosyaları firari oldukları için ayrıldı.

Özden ATİK - Büşra ÇOBAN / İstanbul, (DHA)