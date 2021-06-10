Türkiye Son dakika...Yarı çıplak araçların önüne yatan kadın kenti birbirine kattı!

Son dakika...Yarı çıplak araçların önüne yatan kadın kenti birbirine kattı!

Türkiye

Son dakika...Yarı çıplak araçların önüne yatan kadın kenti birbirine kattı!

Son dakika haberine göre, yarı çıplak halde araçların önüne yatan ve tepki gösteren sürücülerin araçlarına zarar veren kadın trafiği birbirine kattı. Adana'da yaşanan olayı kameraya alan bir vatandaş o anları sosyal medyada paylaştı.

10 Haziran 2021, Perşembe 10:00 Son Güncelleme:
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Adana'da kimliği belirsiz bir kadın, işlek bir caddede yola yatıp, trafiği tehlikeye düşürdü. Tepki gösteren sürücülerin araçlarına da saldırarak zarar vermeye çalışan kadının bu davranışı bir kişi tarafından cep telefonu ile kayda alınıp, sosyal medyada paylaşıldı.



Adana merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde bir kimliği belirsiz bir kadın, trafiğin yoğun olduğu saatlerde yola yatıp, araç trafiğini engelledi. Birkaç dakika süren bu olay ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alınıp, sosyal medya platformunda paylaşıldı.

Yola yatan kadın, kendisine tepki gösteren sürücülerin araçlarına da saldırarak zarar vermeye çalıştı.

Yaşananlar sosyal medya kullanıcıları tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, bazı kişiler ise kadını davranışından dolayı eleştiren yorumlarda bulundu. 


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