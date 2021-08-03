Siyaset Son dakika...YKS 2021 tercih tarihleri uzatıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Son dakika...YKS 2021 tercih tarihleri uzatıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Siyaset

Son dakika...YKS 2021 tercih tarihleri uzatıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

03 Ağustos 2021, Salı 21:11 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos’tan 20 Ağustos saat 23:59’a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum." ifadelerini kullandı.


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