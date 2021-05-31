Türkiye Son depremler... Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem oldu! Mersin depremi hissetti

Son depremler... Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem oldu! Mersin depremi hissetti

Türkiye

Son depremler... Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem oldu! Mersin depremi hissetti

Son depremlerle ilgili verileri açıklayan Kandilli Rasathanesi Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Mersin'de hissedilen deprem yerin 9.1 km derinliğinde gerçekleşti.

31 Mayıs 2021, Pazartesi 09:48 Son Güncelleme:
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Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Mersin depremi hissetti.



Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın geçtiği verilere göre Kıbrıs adasının yakınlarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 09.23'te gerçekleşen depremin derinliği 9 kilometre olarak ölçüldü. Deprem Mersin'den de hissedildi.


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