Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Mersin depremi hissetti.









Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın geçtiği verilere göre Kıbrıs adasının yakınlarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 09.23'te gerçekleşen depremin derinliği 9 kilometre olarak ölçüldü. Deprem Mersin'den de hissedildi.



