AFAD'ın verilerine göre Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 5,5 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD'dan yapılan açıklamada "Girit Adası yakınlarında saat 08.07'de 5,5 büyüklüğünde bir Deprem meydana geldi" denildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı.

Yunanistan'ın en büyük adasının güney açıklarında gerçekleşen sarsıntının merkez üssü, karaya 50 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

DEVASA FAY HATTI

Depremin meydana geldiği fay hattı Kızıl Deniz'den başlayıp Suudi Arabistan, İsrail, Lübnan gibi ülkelerden geçerek, Hatay'dan Akdeniz açıklarına dönüyor. Hat, Rodos ve Girit Adası'nın yakınlarından geçip İyon Deniz'i açıklarına kadar devam ediyor.