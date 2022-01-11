Son depremler: Alaska'da deprem! 6.7 şiddetinde sallandı
Son depremler...ABD’nin Alaska eyaletinde 6.7 büyüklüğünde deprem oldu. Merkezi, Nikolski bölgesinin yaklaşık 91 kilometre güneydoğusu olan depremin derinliği ise 33 kilometre olarak açıklandı.
11 Ocak 2022, Salı 15:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Alaska eyaletinde 6.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini açıkladı. Merkez, depremin merkez üssünü Alaska’daki Nikolski bölgesinin yaklaşık 91 kilometre güneydoğusu olarak belirtirken, depremin derinliğini ise 33 kilometre olarak açıkladı. Depremde şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.
BUNLARI DA OKUYUN